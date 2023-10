Rendszeresen vizsgázniuk kell tudásukból az önkéntes mentősöknek is. Ez alól a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület sem kivétel, akik a napokban gyakorlatoztak az előttük álló minősítéshez.

Közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy a Turul mentőcsoport berkein belül újraminősítő vizsgán vesznek részt hamarosan, ahol többek között USAR könnyű kutató-mentő szakágban is bizonyítaniuk kell.

Ezért a Kormány Ipari Kft. által biztosított helyszínen gyakorolták a magasból mentést. Buksi és Penny kutya gazdáik hátán, egy különleges hámban jutottak fel a magasba. A kutyáknak ugyanis az ilyen szélsőséges helyzetekben sem szabad bepánikolniuk. A kis csivava keveréknek, Stuart-nak még nem készült el a saját hámja, így egyelőre egy ideiglenes szerkezetben teljesítette a feladatott. Körösladányi Zsombor, az egyesület vezetője elmondta, hogy Stuartnak különleges feladata van a csapatban, hiszen kisebb helyekre is be tud jutni, így elengedhetetlen a személykereséseknél is.