Lezárult a projekt, multifunkciós közparkká vált a Csónakázó-tó +fotók

Hivatalosan is lezárult a Tatabányai Millenniumi Közpark fejlesztése. Az önkormányzat a projektzáró eseményen tanösvénytúrát is szervezett és egy rajzpályázat kis alkotásait is bemutatta.

Oláh András (jobbra) környezetvédelmi és klímavédelmi referens vezette körbe a csoportot a tó körül Forrás: 24 Óra Fotó: Viszló Balázs

A Millenniumi Közpark fejlesztésére vonatkozó TOP-os pályázat hivatalos lezárására az önkormányzat meghívta a kivitelezőket és a város intézményeinek vezetőit. A kávézónak tervezett épület előtt rendezett projektzárón elhangzott: az újvárosi park fejlesztésére a 2017-ben benyújtott nyertes pályázat nyújtott lehetőséget. A projekt kiemelt célja volt a környezettudatosságot erősítő szemléletformálás. Új és modern külsőt álmodott a város a mesterséges tó körül. A projektnek köszönhetően a Csónakázó-tó környezete multifunkciós közparkká vált. Van lehetőség pihenni, játszani és sportolni, emellett a környezeti nevelést segítő tanösvényt alakítottak ki. Szücsné Posztovics Ilona polgármester személyes élményekkel indította köszöntőjét: évtizedekkel ezelőtti emléket idézett fel, amikor még szüleivel volt itt, a réten. Sokan jártak ide, szerették a helyet a családok. Kiemelte: nagy jelentősége van, hogy ennek a területnek még ma is ez a funkciója, ugyanakkor már nemcsak rét, hanem tó is várja a pihenni vágyókat. – Úgy lett kialakítva, hogy minden korosztály meglelje a számára legmegfelelőbb szabadidős tevékenységet. Emellett városi rendezvények megtartására is alkalmas a terület – tette hozzá. Séta a tó körül

Oláh András környezetvédelmi és klímavédelmi referens, a Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Egyesület elnöke, a Klímabarát Települések Szövetségének elnökségi tagja tanösvénytúrára invitálta a megjelenteket. Elmondta: a parknak két fő funkciója van, a sport és egészségvédelem, valamint a természetvédelem, a természeti környezet megismertetése. A táblákon ilyen információk olvashatóak. Kiemelte: a kialakítás során elsődleges szempont volt, hogy az idelátogatók megismerhessék a fellelhető állatokat, növényeket. A tó kialakításáról is ad információt. Valamikor 1983-85 között jött létre. A Sárberki lakótelep ugyanis amikor a 70-es években elkészült, a talajvizet és csapadékvizet idevezették. Majd az akkori városvezetés kialakított itt egy tavat. A beruházás 891 millió forintból valósult meg, amelyből 79 millió saját erő volt. Igyekezték megőrizni a fejlesztés során a fákat, s emellett 246-ot még ültettek, s több mint 9 ezer cserjét, és 5 ezer évelő növényt telepítettek. Megújult a környezet, és növekedett a minőségi zöld terület. Remélik, hogy hamarosan megtalálják a kávézó üzemeltetőjét is – hangzott el a köszöntőben.

Projektet zártak a Csónakázó-tó parkján Fotók: Viszló Balázs

A tanösvény tíz állomáson mutatja be a növény- és állatvilágot, s korábban készült egy füzetecske is gyerekeknek, amely segíti felderíteni az itt megtalálható természeti értékeket. A tavat miután körbejárták, a kávézó épületében meg lehetett tekinteni a „Védem a környezetem” rajzpályázatra beérkezett alkotásokat. A szemléletformálási kampány részeként hirdették meg a pályázatot, hogy ráirányítsák a legkisebbek figyelmét a környezetvédelemre, klímatudatosságra, energiahatékonyságra, és a környezettudatosság fontosságára. A tatabányai óvodások és általános iskolák alsó tagozatosai a felhívásra 88 pályamunkát készítettek.

