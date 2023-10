– A következő feladatunk, hogy kialakítsunk egy olyan stratégiát, amivel minél jobban tudjuk segíteni a hatóság munkáját. Úgy gondoljuk, hogy ez úgy működne a legjobban, ha a polgári természetőr csapaton belül egy, két olyan karizmatikus személy lenne, akik maguktól is mozgatják a csapatot. Fontos, hogy tudják azonosítani azokat a területeket, amiben segíteni tudnak, ahol hatékonyak tudnak lenni. Ez lehet akár adatgyűjtés, járőrözés vagy figyelőszolgálat – magyarázta a szakember. Hozzátette: mindenki a saját tudásának, tettrekészsége alapján vesz részt a feladatban.

Van, aki például sziklamászóként fog ezeknek a helyeknek a megóvásáért tevékenykedni. Mindenkinek a saját érdeklődési körében van meg a feladata

– Ahhoz, hogy valaki polgári természetőr lehessen előszöris jelentkezési lapot kell kitöltenie, amin az adott tájegység vezetőjének, illetve az egyik természetvédelmi őrének az ajánlása is kell, hogy szerepeljen. Vagyis olyan személyek jelentkezését várjuk, akik már nyüzsögtek, tettek már valamit a természetvédelemért és már ismeri az adott tájegység csoportja. Utána készülhet a vizsgára, aminek tananyaga főként jogi és általános természetvédelmi témákat ölel fel. Ez kicsit bizalmi feladat is – árulta el a szakember. Hozzátette: ahol most mi vagyunk az a gerecsei természetvédelmi tájegység, ami kétezer négyzetkilométer. Itt kell helyt állnia a csoportnak.

Eddig összesen 17 polgári természetőr tevékenykedett Komárom-Esztergom vármegyében. A most vizsgát tettekkel megduplázódott a csapat létszáma. Többek között ők fognak segédkezni majd az év végén Tatán, az Öreg-tavon telelő vadludak megvédésében is.