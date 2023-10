A szürke a legkedveltebb szín

A Magyar Suzuki Zrt. sajtóközleményében két további érdekességre is felhívják a figyelmet. Az egyik, hogy 2022-ben az S-CROSS tekintetében a megrendelésszámok alapján mely országok számítottak toplistásnak. Magyarország után (7.338 db) Olaszországban is igen keresett volt a modell, (4.718 db), de az Egyesült Királyságból (3.770 db), Izraelből (2.855 db), Németországból (2.285 db) és Franciaországból (1.671 db) szép számmal rendeltek új autókat. A másik pedig, hogy ennél a modellnél is beszélhetünk legkedveltebb színekről: a szürke változatból készült a legtöbb, 134.928 darab, de sok fehér (107.481 db), kék (70.456 db), ezüst (59.102 db), illetve fekete (43.521 db) S-CROSS is járja az utakat.