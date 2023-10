A Kemma.hu megleste, hogy közel 11 hónappal a tűz után hogy áll a templom felújítása. Nagy Péter, a település lelkésze vezetett körbe bennünket az épületen. A felújításra csak a villanykapcsolók helyei, illetve a falból kilógó vezetékek utalnak. A lelkész elmondta, hogy már csak a villamossági munkálatok vannak hátra az épület belsejében. Az állami támogatásnak köszönhetően pedig a templom további részei is megújulhatnak. Oda még visszatérnek majd a munkások.

A karzatra felérve, az ajtó mellett két nagy darab elszenesedett fagerenda van. A tiszteletes elárulta, hogy ezeket szeretnék majd kiállítani, hogy emlékeztesse őket a történtekre. Hiszen nem mindennapi, országos összefogásnak köszönhető, hogy visszanyerheti eredeti formáját Dunántúl második legnagyobb református temploma.

Mint mondta: a teljes födém cseréjének költségei nagyon magasak lettek volna, ezért csak részlegesen cserélték azokat.

− A sérült karzat feletti hatalmas, régi fagerendák felülről vasgerendával lettek megerősítve a tetőtérben, alulról pedig vaspánttal fogták össze őket. Az oltás

során teljesen szétázott a karzat alja is, a kapott állami támogatásnak köszönhetően ezt is cserélhettük. A kivitelező ugyanis azt tanácsolta, hogy gondolkodjunk előre és a károkon túl végezzünk el minden olyan munkát, amik a következő évtizedekben gondot jelenthetnek - magyarázta a lelkész. Igy többek között a tetőszerkezet megereszkedett lécezésének javítása, cseréje, tetőhéjazat sérült cserepeinek cseréje, igazítása és bádogosmunkák kerültek elvégzésre, hogy ahol eddig beázott az épület ott most egy jó ideig ne legyen probléma. Az épület egy részében pedig új villanyvezetékeket építettek be. Sajnos a villanyhálózat további fejlesztésére egyelőre nincs keret, ugyanis ahhoz már bontani kellene a falakat.