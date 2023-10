Az Egyesült Nemzetek Szövetsége közgyűlése harmincegy évvel ezelőtt döntött úgy, hogy október 17. újabb kitétellel lesz dátum a naptárban. Első feladatként a tagállamok arra kaptak biztatást, hogy ezen a napon mutassák be ténykedésüket a szegénység elleni küzdelemben. Sokak számára talán nem túl bonyolult a feladat, de már egy összegzés első mondatai is adhatnak okot kétkedésre. Odáig viszonylag könnyen el lehet jutni, hogy egy társadalmon, közösségen belül azokat nevezzük szegényeknek, akik jövedelme, bevétele a szegénységi küszöbnél alacsonyabb. De honnan derül ki, hogy milyen magas ez a szint? Lehet például egy valamilyen módszerrel meghatározott létminimum. De a számszerűsített létminimumról hogyan születik mindenki számára elfogadható döntés?

Egyforma anyagi körülmények között is változatos felvetések fogalmazódhatnak meg. Egy-egy már megélt, traumát okozó, megrázó esemény alkalmanként átírja a hétköznapok tapasztalatait, sokak testi, lelki egyensúlyát borítja fel. Izgalmas válaszok születnek egy-egy egyszerű kérdésre is. Hogy jön ez ide? Ma van a trauma világnapja (is).