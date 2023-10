A tűz már javában ropogott, hogy minél hamarabb sülhessenek a finomságok a hamu felett, amikor Sárközi József, a Tatai Honvéd Bajtársi Klub vezetője, és dr. Jónás Béla, a Tata Városi nyugdíjas Klub ügyvezető alelnöke pár kedves szóval köszöntötte a vendégeket. Józsi bácsi a Kemma.hu-nak elárulta, hogy korábban a volt Tiszti Klubban működött a klubjuk, a felújítás miatt azonban új székhelyet kellett keresniük. Ezért is örültek nagyon a polgármester felajánlásának, hogy az egykori Fenyő téri Zeneiskola épületét megkapják használatra. Józsi bácsi még azt is elárulta, hogy két unokája is ebben a zeneiskolában tanult, így személyes kötődése is van az épülethez.

Közben a tűz is leégett és elkezdték sütni a szalonnákat. A jó hangulatú, finomságokkal megrakott asztal mellett pedig tovább beszélgettünk a két klub vezetőivel. Dr. Jónás Béla elmondta, hogy az új épületben mindkét klub külön irodákat kapott, azonban a klubszobákat megosztva használhatják. Hozzátette: bár a két klub különböző fajtájú és témájú programokat szokott szervezni, az új közös épületnek köszönhetően biztos lesznek ezentúl közös összejöveteleik is. Hiszen több olyan tagjuk is van, akik mindkét klub tagja. Az első ilyen közös zenés mulatság november elején lesz, amit a Honvéd Bajtársi Klub fog szervezni.