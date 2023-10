A „Szolgáltatás bővítése kiváltás után” című pályázat projektzáró rendezvényén köszöntötték a meghívott vendégeket, köztük dr. Kancz Csaba vármegyei főispánt, Horváth Szeder Gábort, az Esztergomi Járási Hivatal vezetőjét és dr. Alberti Pétert, Esztergom alpolgármesterét.

Szebenszki Bence, az Irmák Nonprofit Kft. cégvezetője ismertette: 2022 decemberében nyújtották be a pályázatot, a támogatói okiratot idén áprilisban kapták meg, május 17-én lerakták az alapkövet és pár nappal később átadták a munkaterületet a kivitelezőnek. Jelenleg az épületek használatbavételi és működési engedélyeire várnak.

Dr. Kancz Csaba, Csizi Péter, Erős Gábor, Szebenszki Bence és Dr. Alberti Péter átvágta a szalagot

Fotó: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

A projekt mintegy 1,2 milliárd forintból valósult meg, utóbbi 4 évben az Irmák Nonprofit Kft. 2,5 milliárd forintból fejlesztett Esztergom és Kesztölc térségében. A meglévő 125 fős ellátotti létszámuk 48 fővel bővül, így már összesen 173 személyt fognak napi szinten, bentlakásos jelleggel ellátni. Megköszönte az Irmák csapatának, a közreműködő partnereknek, a tervezőknek és kivitelezőknek, hogy megvalósíthatták elképzeléseiket.

Csizi Péter, Erős Gábor, Dr. Kancz Csaba és Szebenszki Bence a bejáráson

Fotó: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője csodának nevezte az Irmák Nonprofit Kft. tevékenységét, hiszen olyan embertársainknak nyújtanak segítségnek, akiknek szintén joguk van a normális élethez. Azt kívánta, hogy a Szentgyörgymező városrészben létesült épület lakói lehetőségeikhez mérten minél jobban kapcsolódjanak majd be a helyi közösség életébe.

Kedden avatták fel az Irmák Nonprofit Kft. új, esztergomi támogatott lakhatási épületét.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár elmondta: az elmúlt egy évtizedben paradigmaváltás következett be a szociális területen. Már 4171 olyan férőhely van ma Magyarországon, ahol támogatott lakhatás keretében családias környezetben élik mindennapjaikat olyan emberek, akik nagy intézményi környezetből jöttek. Fontosnak tartják azt is, hogy segítséget nyújtsanak azoknak a családoknak, akik beteg, sérült gyermekeket ápolnak, nevelnek. A kormány és az Irmák Nonprofit Kft.-vel zajló együttműködése is bizonyítja, hogy a szociális ellátás már mindannyiunk közös ügye.

A beszédek után dr. Kancz Csaba, Csizi Péter, Erős Gábor, Szebenszki Bence és dr. Alberti Péter átvágta a szalagot, majd megtekintették a szentgyörgymezői épületet.