Minden hónap második szombatján tartalmas program várja a gyerekeket a felsőgallai Széchenyi István Művelődési Házban. 10 órától délig kedvükre alkothatnak a résztvevők, gyöngyfűzésre, festésre, rajzolásra és színezésre is lehetőség nyílik. A kreatív foglalkozások mellett a mesék világába is elkalauzolják a kicsiket a szervezők, a filmvetítések alatt megpihenhetnek a szorgos kezek és moziélménnyel is gazdagodhat az ifjú közönség.