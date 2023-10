A rövid beszámolóból az is kiderül, hogy már az előbbit is óriási sikernek tartotta, hiszen hatvanöt országból összesen 15 ezer darab képpel neveztek a pályázók és a kiírás értelmében csak hét felvételt állítottak ki kategóriánként. Kaszás Norbert azt viszont nem is sejtette, hogy az említett három képéből kettő kategóriagyőztes is lett.

„Az egyéb állatok” kategóriában a Pókovi című felvétele lett az I. helyezett, míg a Tánc a vízen névre hallgató pályaműve magasra értékelt, kiállított kép lett. A Bújócska című fotója a „A természet mint művészet” kategóriáját nyerte meg.

A hazai és nemzetközi pályázatokon is rendre eredményesen szereplő Kaszás Norbert a közösségi oldalán azt is megjegyezte: nagyon örül és boldog, hogy ennyi gyönyörű kép és jó fotós között ő is ott lehet a felvételeivel.