Azt hittem, rosszul hallok: karácsonyi zenét kezdtek el játszani az egyik tatabányai barkácsáruházban. Aztán, mint aki teljes időzavarban szenved, az órámról felhajtottam a pulóvert. A fülem után a szemem is igazolt: még novembert sem írunk, nemhogy decembert. A pultnál álló eladó ajánlgatni kezdett, például a boltba frissen hozott műfenyőt és a díszeket is, amiktől karácsonyfává nemesedik a csupasz fenyő. Szépek is, mutatósak is, viszont csak egy hagyományos létra kellett. Ezután már akciósan kínált gömböket, ha kreatív fa díszeleg majd a nappaliban, létrából. Lehet, hogy valakinél előbb jött a karácsonyi láz és már most elkéstem? Októberben...