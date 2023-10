Itt a sorrend!

A statisztika rávilágít arra is, hogy a budapesti hotelek nemzetközi foglalások terén erősek: a vendégéjszakázók majdnem kétharmada külföldi turista. Németországból jönnek a legtöbben hazánkba, de az Egyesült Királyságból, Csehországból, Spanyolországból és Olaszországból érkezők száma is kimagasló.Vidéken belföldi vendégekkel telnek meg a szálláshelyek. Legnépszerűbb úticél a Balaton, de a Mátra és Sárvár környékén is sok vendégre számítanak. Sokan utaznak Zalakarosra, Hévízre és Hajdúszoboszlóra, a külföldiek közül pedig sokan a Bükköt keresik még fel.