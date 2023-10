Az Öreg-tavi Halász és Halgasztro Fesztivál Tatán programjait bemutató sajtótájékoztatón Michl József polgármester elmondta, hogy az elmúlt években sajnos nem tudták megszervezni az eseményt, azonban a város nem szerette volna, ha teljesen elveszik ez a rangos rendezvény, így idén újra megtartják azt.

Jó eséllyel a kétezer mázsa körüli termést idén is ki tudjuk venni a tóból. Szeretnénk, ha a tataiak is több halat ennének, ez erre is egy jó alkalom

– fogalmazott a polgármester.

Dr. Cseh Georgina, a Városkapu Zrt. ügyvezetője szerint ez a fesztivál most más lesz: megújul, többek között belépő nélkül látogatható lesz.

– Szerettünk volna egy olyan fesztivált, ami újabb, mint az eddigiek, de ragaszkodtunk a gyökerekhez, amitől igazán tatai lesz az esemény. Három pillért tartottuk meg, ezek a látványhalászat, a halvásár, és a frissen kifogott halakból főzött halászlé – magyarázta az ügyvezető. Hozzátette: mivel a magyarok nagyon szeretnek enni, inni és mulatni, így arra gondoltak, hogy a halgasztronómia erősítheti ezt a fesztivált.

Michl József polgármester, Dr. Cseh Georgina vezérigazgató és Heitz Ferenc ügyvezető beszélt a részletekről

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

– Azt szeretnénk, ha minél szélesebb és színesebb, a modern világnak is megfelelő halételeket kóstolhatnának meg a vendégek. De nem mondtunk le a zenei programokról sem, bár ez nem egy nagy zenei fesztivál. Inkább a hangulatot szerettük volna biztosítani. Arra törekedtünk, hogy minden délben olyan muzsika legyen, ami miatt jó közösen elkölteni az ebédet. Az esti programokra pedig főleg a fiatalokat várjuk, akik együtt szeretnének szórakozni – tette hozzá a szervező, aki idén nagyobb hangsúlyt fordítanak a fiatalokra, az egészen kicsiktől a tinédzserekig.

– Olyan horgászismereti bemutatókat tartunk, amiken a régi halászattól kezdve a modern módszerekig megismerkedhetnek a halászattal gyerekek. A huszonéveseket pedig a zenével szeretnénk a rendezvényre kicsalni, többek között a helyi Quack zenekar is fellép, akik már országos ismeretségre tettek szert – sorolta a programokat dr. Cseh Georgina.

Heitz Ferenc, az Öreg-tavi Halászati Kft. vezetője is részt vett a sajtótájékoztatón, aki mindenkit biztosított arról, hogy a tóba telepített 40-60 dekás halak már jó 2,5 kilósra cseperedtek.

– A látványhalászatot reggel 7 órakor fogjuk megtartani, ennek az az egyszerű magyarázata, hogy a halak akkor szoktak enni kapni, így akkor fognak kijönni a parthoz. Megkerítjük a hálóval, de csak később húzzuk össze, majd kosarazzuk ki, hogy többen is láthassák. Le lehet majd menni a partra, a gyerekek megsimogathatják, megnézhetik. A munkatársaink pedig felmérik a halakat, majd mennek kádakba és kamionba. De az első pár kosár mindenképpen a tataiaké lesz, amit megvásárolhatnak – magyarázta a szakember aki megígérte, hogy idén is lesz Karácsony előtti halvásár. De a fesztiválra is megéri üres hassal érkezni, hiszen a halászlétól a rántotthalakon át a halsalátáig sokféle finomságokat fognak kínálni. Heitz Ferenc saját gyerekkori élményeit is felidézte a sajtótájékoztatón.

Ez az a tó, ahol hazánkban először volt haltenyésztés. Jó harminc éve, amikor elkezdődött a nagy halászat az a tataiaknak és a környékbelieknek egy olyan látványosság volt, ami méltó eseménye volt a vizek városának. Gyerekkoromban barátaimmal együtt néztük, hogyan húzzák ki a halakat, pár évvel később már mi is besegítettünk a munkába

– emlékezett vissza a vezető.

A fesztiválra a Kuny Domokos Múzeum is készül. Ahogyan azt már megszokhattuk a tatai nagyrendezvény ideje alatt különleges programokkal várják a látogatókat. Horváth Viktória, a a múzeum kommunikációs munkatársa elmonda, hogy a múzeumi belépő féláron lesz, mellette pedig kedvezményes programokkal várják a látogatókat. Többek között lesznek tematikus séták, különleges helyek séta, az állandó kiállításon tárlatvezetések, a családokat pedig múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várják.