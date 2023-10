Az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.-nek, vagyis a program egyik szervezőjének tájékoztatása szerint az újjáépített Mária Valéria híd átadásának huszonkettedik évfordulójához kapcsolódva, első alkalommal rendezték meg a Reggeli a hídon című programot, melynek alapjául Mattia Mura olasz rendező kezdeményezéseként létrejött, ugyanezt a címet viselő dokumentumfilm szolgált. Az érdeklődők pályázat útján jelentkezhettek, ráadásul érdeklődési köreiket is megadhatták előre. Érdekesség, hogy Hernádi Ádám esztergomi és Szabó Eugén párkányi polgármester is helyet foglaltak egy-egy asztalnál.

Az aktuálpolitika – különösen a szlovákiai előrehozott parlamenti választás – mellett például az esztergomi Babits Mihály Színház előadásai, illetve a helyi turizmus kapcsán is eszmecserét folytattak a beszélgetőpartnerek. A régi fényképek is előkerültek a fiókok mélyéről, melyek a múltidézésre is lehetőséget adtak.