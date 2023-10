IQ-Napra készülnek Tatabányán

Ha megtornáztatnád az agyad, többet akarsz tudni az intelligenciáról, vagy szereted a logikai játékokat, a kvízeket, fejtörőket, és a különleges ördöglakatokat, esetleg kedved lenne megírni egy igazi IQ-tesztet, akkor titeket is vár a magyar IQ-klub, az idén 30 éves Mensa HungarIQa által rendezett, első tatabányai IQ-Napok, amely október 7-én, szombaton lesz reggel 9 órától a Vértes Center Bevásárlóközpontban. Tervezett programjaik:

∙ 9:00-16:00 között a Vértes Center aulájában logikai játékok, fejtörők, ördöglakatok felnőtteknek és gyerekeknek

∙ 16:00-tól az Árpád Gimnáziumban előadás az intelligenciáról és kapcsolódó érdekességekről

∙ IQ-tesztírás az előadás után

További részletek az esemény Facebook-oldalán.

Éjszakai fürdőzés Esztergomban

Az Aquasziget Esztergom most hétvégén is várja a kedves érdeklődőket egy esti vizes mókára, mely szombaton este 8 órától egészen hajnali 1-ig tart majd. Az esemény során lehetőség lesz szaunaprogramon is részt venni, a hangulatért pedig Dj.Bufi felel majd.

Gyalog járhatjátok be a világot

A TAFISA nemzetközi kiírása alapján a Magyar Szabadidősport koordinálásával a Miss Fitness női edzőterem által szervezett gyalogtúrát rendeznek Tatabányán Világjáró Gyalogtúra elnevezéssel. Az útvonal: Által-ér menti kerékpárút Tatabánya-Vértesszőlős-Előember telep-Vizesbük-Hajagosrét-János-forrás-Kodály tér, a túra hossza pedig megközelítőleg 15 kilométer.

Mint azt a szervezők az esemény oldalán is írják: „sík terepen indulunk majd a János-forrásig kb 600 m szintemelkedéssel jutunk el egy jól járható, murvás úton. A forrástól a Kodály térig két útvonalon is jöhetünk: a Turulszobor megtekintése után a lépcsőn le vagy sík terepen a városon keresztül.

Ezt időjárás, hangulat függvényében spontán a helyszínen tervezzük eldönteni!”

Kiegészítő programként fotópályázatot is hirdetnek a túrán készült képekből, amelynek részleteiről a Miss Fitness Tatabánya facebook oldalán találtok a kesőbbiekben infót.

Sétarepülés a Duna és a Bazilika felett

Szezonzáró Családi Sétarepülő hétvégére kerül sor október 7-én és 8-án, azaz most hétvégén Esztergomban, a reptéren. A két nap során lesz sétarepülés, műrepülés, minden mennyiségben, valamint földi programok kicsiknek és nagyoknak. A sétarepülés több típussal lesz majd, az eseményen pedig kint lesz a Magyar Honvédség is. Az ide látogatókat emellett kézművesek, gyermekjátszók, katonai hagyományőrzők és sok minden más is várja majd. A belépés pedig díjtalan!

IX. Tanévkezdő Röplabda-kupa Esztergomban

Sok szeretettel meghívnak minden kedves érdeklődőt a szervezők az idei VEGYES Röplabda Kupára, amelynek az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium ad otthont október 8-án, vasárnap reggel 9 órától. Az esemény célja a sportág népszerűsítése, játéklehetőség biztosítása, a nevező csapatokban pedig minimum 3 nőnek és 3 férfinak kell lennie.

Jelentkezés e-mailben csapatnévvel, csapatnévsorral, kapcsolattartó nevével és telefonszámával. A mérkőzések sorrendjéről a nevezés lezártával e-mailben tájékoztatót kap a kapcsolattartó, a versenyszabályokért és további információkért látogassatok el az esemény Facebook-oldalára ezen a linken keresztül.

Jön a látványos Brigetio Időfutam Komáromban

Egy igazán hangulatos, kiváló minőségű pályával várnak idén mindenkit a szervezők az október 8-i (vasárnap) VII. Brigetio Időfutamon! A rajt a 2020 végén átadott, látványában impozáns, a Duna legmagasabb - 118 méter magas -, egypilonos hídjának, a Monostori híd lábánál lesz. A kerékpáros versenyzők egyesével, percenként fognak nekivágni a 19 kilométeres versenytávnak a híd lábánál felállított színpadról.

A rajtot követően kertvárosi részen megy az útvonal, majd a Fenyves erdőt szelik át, végül a tavalyi évben épült Eurovelo6 kerékpárúton folytatódik a verseny egészen Gönyűig, végig kiváló minőségű aszfalton! A versenyt követően 16 kategóriában hirdetnek eredményt, amely során a legeredményesebb versenyzők egyedileg tervezett díjakat vehetnek át! További részletek a Facebookon olvashatóak.

Sup deszkával az Által-ér túrán

Szombaton reggel 8 órától a tatai Berta Malom Fogadónál indul ez a rendhagyó és fantasztikus túrarendezvény. A tatai Zöld Sziget Kör Egyesület idén 25. alkalommal rendezi meg a selmecbányai Mikoviny Sámuel emlékére szervezett vízitúrát. Nevéhez fűződik az 1700-as években a tatai mocsarak lecsapolása, a környék lakhatóvá, művelhetővé tétele, valamint a magyar térképészet megalapítása.

Évente 1 alkalommal kerül megrendezésre ez a vízitúra. Ilyenkor mindenféle hajót készítenek a résztvevők és ezeken a hajókon, kajakon, kenukon csorognak végig a Berta Malomtól a Dunaalmásnál található nagy zsilipig ami körülbelül 13 kilométer. A túra többi, részletes információit a Facebookon megtaláljátok.