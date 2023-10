Kihasználva az utolsó kellemes, nyárias napot tovább szépítették a tatai Német Nemzetiségi Múzeum kertjét.

Somogyi Balázs a tatai Csurgó-kút Egyesület alelnöke a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a virágültetések után a malompatakon átívelő híd korlátjának nagyobb repedéseit és a belevésett „HSZ” monogramot már hétköznap kijavították, így csiszolással kezdték a napot. A felújításhoz ráadásul nemcsak az egyesület tagjai, de a múzeum dolgozói is csatlakoztak. Sőt, még az igazgató, dr. Schmidtmayer Richárd is csiszolópapírt ragadott. Az önkéntesek pedig igazi házi finomsággal frissülhettek fel: a Tatai Német Nemzetiségi Múzeum vezetője, Schmidtmayerné Búsa Mónika vörösáfonyás kekszet sütött, amit édesanyja eperszörpjével tálalt.

A múzeum igazgatója, dr. Schmidtmayer Richárd is segített a felújításban

Forrás: Beküldött

– A csiszolást követően, valamint az alapos portalanítás után jöhetett a lazúrozás az MV Faipari Kft.-től kapott gyönyörű festékkel, színben az Örökségvédelem által előírtak szerint. Itt már bizony a Tatai Mentőállomás vezetője, Dániel Kvittung is térdre ereszkedett és jól megitattuk a szomjas faanyagot. Hát bizony az UV sugárzás manapság nem kíméli ezeket a fa építményeket – árulta el az egyesület vezetője, aki azt is megmutatta, hogy a múzeum udvarán tavasszal ültetett rét csodásan virágzik, a rovarhotel tele lakókkal, a virágzó cserjék jól érzik magukat a patak partján és most már a híd is felkészülten várja a telet.

– Idén már talán nem lesz dolgunk a Nepomucenus-malom kertjében. Bár meglepetéseket még tartogathat. Reménykedjünk – tette hozzá Somogyi Balázs.