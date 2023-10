Most édesanyja osztott meg új híreket Tardos közösségi oldalán. Mint írta: néhány hete hétvégenként kiengedték Noémit eltávozásra a családjához, de az állapota megengedte, hogy 2 hete végleg elengedjék a kórházból.

Jelenleg még a másik nagyszülőknél vannak a gyerekekkel, így nappalra azóta is bejárhat azokra a kezelésekre, amiket eddig is megkapott. A kórház lehetőséget biztosított neki erre még egy ideig, hiszen tovább kell erősödnie.

– Ami jó hír még, hogy egy kedves barátnő jóvoltából átmenetileg Tatára költözhetnek várhatóan novembertől, ami nagyon sokat jelent nekünk, hisz mi is Tatán lakunk. Három hónap telt el a baleset óta, és nagyon szépen halad, de az orvosi prognózis szerint hat hónap, de akár egy év is eltelhet a teljes gyógyulásig. Addig a családunk fogja segíteni őt, a cél, hogy teljesen el tudja majd látni két kicsi gyermekét – árulta el a nagymama, aki most a gyerekek mellé keress segítséget.