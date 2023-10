A város közösségi oldalán számolt be arról, hogy háromnapos nemzetközi kutyakiállítást rendeznek a hétvégén Komáromban, a Monostori erődben. Mint írták, a nemzetközi kutyakiállítás minden évben az egyik legnagyobb kutyás rendezvény, rengeteg kiállítót és látogatót vonz belföldről és külföldről egyaránt.

A szakemberek a nívós rendezvényen 6 ezer kutyát bírálnak el. Mindhárom napon 10 és 14 óra között, a Magyar Kutyafajtákat Megismertető Tanösvény is várja a gyerekeket, akik több állomáson végig haladva, egyszerű feladatokat megoldva ismerhetik meg a 9 magyar kutyafajtát, ajándékba játékos fajtaismertető könyvet is kapnak. Idén a szervezők a hobbi és keverék kutyásokra is gondolnak. Vasárnap 11 órától számukra rendeznek szépségversenyt. Kis-közép és nagy testű kategóriában a keverék, valamint a fajtatiszta, de törzskönyvvel nem rendelkező kutyák gazdái a helyszínen nevezhetnek. A nevezési díjak teljes összegét a Rex Komáromi Állatvédő Egyesületnek ajánlja fel a MEOESZ.