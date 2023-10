Frankné Farkas Gabriella kérdésünkre elmondta: mivel nincs Sárberekben közösségi ház, ezért fontosnak tartotta, hogy legyen egy olyan tér, amely közösségi pontként is tud működni a képviselői iroda mellett. Miután kialakították a helyet, elsőként egy festő kiállítását nyitották meg, s most nyílt a második kiállítás, amelyet havonta követne majd egy újabb. Közösségek is használják már a teret, s szerveztek már cserebere akciót, gyerekeknek programokat is.