Régi tradíció, hogy a párkányi csatára való itteni emlékezést párkányi, esztergomi és lengyel csoportok, vezetők ünneplik közösen. Október 7-én Esztergomban az Erzsébet parkban található Sobieski-szobornál idézték fel a 340 évvel ezelőtti hadi eseményt, melynek során Sobieski lengyel király vezetésével összeszervezett európai keresztény seregek megütköztek a párkányi síkságon a török hadakkal. A csatát a keresztények nyerték, melynek számos folyománya mellett az egyik Esztergom 150 éves török iga alól való felszabadulása volt.

A lengyel delegáció népdalosokat és hagyományőrzőket is hozott magával

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

Október 7-én Hernádi Ádám polgármester többek között így fogalmazott beszédében: „Sobieski seregei sokezer lengyel véráldozata árán arattak győzelmet itt és vonultak Budára végső diadalra, ezért lenget most lengyel és magyar zászlót a szél.” A polgármester köszöntőjében hozzátette, hogy Sobieski személye a nemzeti, keresztény és európai értétkek visszaszerzését, megőrzését jelentette az akkori és jelenti a mai ember számára is. Rónayné Slaba Ewa Maria, a Magyar Országgyűlés lengyel nemzetiségi szószólója egyebek mellett arról szólt, hogy Sobieski érdeme volt, hogy Európa kép meg tudott változni, de katonai, vezetői érdemei mellett a felesége iránt érzett szerelmi érzéseit is megismerhette az utókor.

Spisák Balázs, az Esztergomi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszédében részletekben menően mondta el a párkányi csata előzményeit, annak résztvevő seregeit, kimenetelét és hatását. Az ünnep zárásaként Párkány, Esztergom és a lengyel nemzetiségi önkormányzat vezetői megkoszorúzták az esztergomi Sobieski-emlékművet, majd lengyel hagyományőrző lovasok látványos bemutatót tartottak az Erzsébet parkban.