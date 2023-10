Őszi tárlat

A Tatabánya Alkotó Művészeiért Közalapítvány 15. alkalommal rendezi meg az Őszi Tárlatot a Kortárs Galériával, A Vértes Agorájával és a Tatabányai Múzeummal együttműködve. A pénteken nyíló kiállításon 56 képzőművészeti alkotás (Kortárs Galéria) és 31 fotó (Tatabányai Múzeum) lesz látható. A zsűri által odaítélt díjak átadására a megnyitón kerül sor. A kiállítás november 18-ig látogatható.

Filmvetítéssel készülnek a forradalomra

Pénteken 18 órai kezdettel vetítik A játszma című fimet a Vértes Agorájában. A magyar filmdrámával az '56-os forradalom évfordulójára készülhetünk. A film vetítése minden érdeklődő számára ingyenes.

Gyilkossági nyomozás

Igazán különleges és izgalmas programmal vár pénteken a Helischer József Városi Könyvtár Esztergomban. A résztvevőknek szövevényes bűnügyeket kell felgöngyölni igazi csapatmunkát végezve. A program 16 éves kor felett, előzetes regisztrációval látogatható. A belépés ingyenes.

Minden a halakról szól Tatán

Ezen a héten péntektől vasárnapig tart Tatán az Öreg-tavi Halász és Halgasztro Fesztivál. Ez a népszerű esemény a hagyományt, a kultúrát és a finom ételeket ötvözi. Már pénteken programok várják az Öreg-tó partjára kilátogatókat, ahol többek között 19 órától Relics koncertet is hallgathatnak. Aztán nagyon látványos és izgalmas eseménnyel indul majd a szombat, ugyanis ekkor indul a lehalászás. Lesz halászléfőzőverseny, koncertek és persze megannyi finom étel. Vasárnap reggel 7 órakor szintén látványos lehalászással indul majd a nap. A rendezvénymindenki számára ingyenes.

Családi nap

A komáromi Rotary Club családi napot tart október 21-én 10 órai kezdettel a Zrínyi parkban. A nap keretében szemétszedési akció, kvízjátékok, ügyességi vetélkedők is lesznek. A szervezők egészen 15 óráig várják az érdeklődőket. A rendezvény ingyenes.

Valentinianus nyomában Komáromban

Most szombaton tartják a harmadik Brigetio Futóversenyt Komáromban. A futóknak egy 1240 méter hosszú körpályát kell teljesíteniük. Gyerekek is versenyezhetnek, nekik 450 métert kell futniuk. Az 5 kilométeres távtól egészen a 42.2 kilométeres távig próbálkozhatnak a futni vágyók. A nagyon elszántak a 6 órás futást is megpróbálhatják teljesíteni.

Madárgyűrűzés

Mindig érdekes és látványos folyamat a madárgyűrűzés. Most szombaton Esztergomban akad lehetőség ennek a megtekintésére. Reggel 8 órától egészen délig várják az érdeklődőket az esztergomi madárakolhoz. Mint a Facebook-esemény leírásában megjegyezték, a Kökörcsin ház parkolójából egy rövid séta vezet fel az akolba.

Tökfestés

Október 21-én 9 órától 11 óráig várják a gyerekeket és családjukat az Esztergomi Piacra, ahol a közelgő Halloween festhetnek tököket. A részvétel mindenki számára ingyenes.

Ruhavásár a piacon

Október 22-én, vasárnap 9 és 13 óra között az Esztergomi Piacon tartanak őszi ruhavásárt. Új és használt női-férfi ruhadarabokat, gyermekruházatot és babaruhákat is válogathatnak a kilátogatók.