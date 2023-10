Komáromban sokakat érdekelt idén is a víztorony, amelyet, ahogy tavaly is, Tóth József telepvezető mutatott be a résztvevőknek annak érdekében, hogy minél többen megismerhessék az ivóvízellátás és a szennyvízkezelés folyamatait. Két turnusba is lehetett jelentkezni, Tóth József pedig mindkét alkalommal részletesen, szakszerűen beszélt a víztoronyban folyó munkáról, a kérdésekre is készséggel felelt.