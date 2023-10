A gyerekek körében rendkívül nagy sikert aratott az ácsi bakancsosok által biztosított ugrálóvár, amelyet egyszerűen nem tudtak megunni a kicsik. A település körzeti megbízottja, Mandrik Tibor jóvoltából tűzoltó- és rendőrautó is érkezett a helyszínre, amelybe be is pattanhattak a fiatalok. Gokartokat is ki lehetett próbálni, amelyek ádáz versenyekre csábították a résztvevőket.

Több fellépő is érkezett, elsőként a Berlik Ádám vezette We know Dance School produkcióját láthatták, majd Nayi Bindi Bollywood következett.

A magyar népmese alkalmából Ács Lajosné Jutka mesélt a gyerekeknek, de kézműves foglalkozást is tartottak. Sokan csatlakoztak az aszfaltrajzversenyhez is, ahol színes és látványos alkotások készültek, azzal a megkötéssel, hogy a kép ábrázoljon fűzfát is. Este Holovnyák Vivien szolgáltatta a zenét a mulatni vágyóknak.