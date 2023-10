A film „tatai jelenete” 2004-ben játszódik a francia Tours városában. Egy Franciaországban élő orosz származású röplabda edző sikerre viszi csapatát, melyet a Fő téren ünnepel a tömeg.

A Kemma.hu most azt is megtudta, hogy a készülő filmnek „Ne hagyj cserben” a címe és a Service Film Positive Kft. megbízásából készül. A stúdió 2004-es alapítása óta számos tévé- és mozifilmet gyártott, a hazai reklámügynökségek mellett pedig gyakran dolgoznak külföldi megrendelők számára is.

A sztori röviden

A könyvajánló szerint a „Ne hagyj cserben” egy szívszorító történet egy fiúról, aki az identitását keresi, és meg akarja mutatni: méltó rá, hogy igazán tartozzon valahová. Horace Hopper félig indián, félig ír, apját nem ismeri, anyját is alig, és egy rancson dolgozik, ahol a Reese házaspár a fiaként szereti. Horace kedveli ezt az életet, főként a lovakat, de közben a fehér emberek metálzenéjéért is rajong – és csábítja a város. Megszállottan edz, mert bajnok akar lenni, igazi, nagy bajnok, amilyen indián bokszoló még sohasem volt. Otthagyja hát Nevada zord hegyeit, és – mexikóinak adva ki magát – nekivág a bunyós-karriernek.

És győz, majd újra győz, mert olyan erősen tud ütni, mint nagyon kevesen. S aztán Las Vegasban találja magát, és már látja, hogy mocskos és kegyetlen világban kell felküzdenie magát a csúcsra…

Információink szerint a hétfőn Tatán forgatott film is egy ilyen külföldi megrendelés egyik jelenete: az amerikai író, zenész és dalszerző, Willy C. Vlautin 2018-ban megjelent, 2021-ben magyarra is lefordított, azonos című regényének adaptációja készül majd a Vizek városában.