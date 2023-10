Mind közül az utóbbi kritérium a legérdekesebb, mely kapcsán egy honlapot is elindítottak. Így már egy online térkép segítségével kideríthetjük, akkor kiderül, hogy a víznyerő hely beleesik-e védett területbe vagy sem. Bár karbantartás miatt még nem minden funkció érhető el, rózsaszínnel ugyanakkor jelölik a kockázatos, vagyis a vízkészlet-védelmi szempontból védendő területeket.

Rögtön láthatjuk, hogy Komárom-Esztergom vármegye jelentős része beletartozik ebbe a kategóriába: például Tatabánya, Oroszlány és néhány környező kistelepülés is rózsaszínben pompázik, Dorog és Tata városoknak csak egy részét érinti a korlátozás, míg van olyan község, mint például Kocs és Mocsa, melyek nem fekszenek védendő területen.

Felmerül a kérdés, hogy mit is jelent ez valójában a gyakorlatban? Lényegében azt, hogy a rózsaszín részeken fekvő helységekben még akkor is be kell előzetesen jelenteni a kút létesítését, üzemeltetését és megszüntetését, ha megfelelünk a használati és a mélységi kritériumoknak megfelelünk. A baon.hu azt is részletezi, hogy azon kutak esetében pedig, melyek nagyobb mélységűek, mint az adott ponton jelölt színhez tartozó, az első vízzáró réteg felszíntől számított megjelenésére vonatkozó mélységtartomány, ott a kútamnesztia ellenére is szükség van utólagos hatósági engedélyeztetésére.

A törvény szerint aki jövő évtől kezdve új kutat tervez fúrni, háztartási cél esetén a fehérrel jelzett területeken ezt engedély és bejelentés nélkül megteheti, a rózsaszín területeken pedig hatósági jóváhagyást kell kérniük. A mezőgazdasági célú talajvízkutakat 2024. január elsejétől a rózsaszín területeken a Nemzeti Földügyi Központ által kiadott vízjogi engedély alapján lehet létesíteni, a nem védett területeken az egyszerűbb, bejelentés és hatósági jóváhagyási eljárás elegendő.

A portál azt is rögzíti, hogy az új törvény a fúrt kút esetében háztartási vízigényt is meghatároz, vagyis évente 500 köbméter vizet lehet vételezni, ugyanis a számítások szerint ez elegendő ugyanis a személyes ivóvízellátásra és a háztartási vízszükségletekre. Az amnesztiát kapott, be nem jelentett mezőgazdasági célú kutakat ingyenesen, szankciómentesen kell december 31-ig regisztrálni a Nemzeti Földügyi Központnál.