Szepesi Szabolcs nagymester vezetésével részt vettek a bajnai szüreti menetben a Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend tagjai is, továbbá Erős Gábor országgyűlési képviselő is a felvonulókkal tartott. Az egyes megállóknál a falubeliek süteményekkel és üdítőkkel, italokkal is kedveskedtek a menetnek. A felvonulás az iskolánál ért véget, ahol Erős Gábor és Szepesi Szabolcs mellett Pallagi Tibor polgármester is köszöntötte a bírót és a bírónét, akiknek jelképesen átadta a község pincéjének a kulcsát.

A beszédek után elsőként a nagycsoportos óvodások járultak színpadra, majd a helyi Boróka Citeracsoport következett. A helyi együttes kérésére hívták el a rendezvényre a felvidéki Nemeshódos településen működő citerazenekart is, mely szintén sikert aratott. Fellépett továbbá a remek hangulatú esti szüreti bált szervező Csima Hagyományéltető Egyesület, az Etyeki Hosszúlépés Kulturális Egyesület is. Végül Timár Mihály néptáncpedagógus vezetésével a Bajnai Gyermek Néptánccsoport zárta a műsort.