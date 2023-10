A Magyary Zoltán Tudásközpont és Könyvtár közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a közelmúltban hexapodák, avagy hatlábúak jártak a könyvtárban. Mint írták: Schmöltz Margit írónő idén már kétszer járt náluk könyvbemutatón, akkor történelmi regényeit hozta el: a Botticelli szerelmeit és a Buda & Pest című koprodukcióban írt regényt. Most a Regényes Természet elnevezésű pályázat egyik nyertes alkotását, a tavaly megjelent Kék imágó című ifjúsági regényt mutatta be kiskamasz olvasóiknak.

A biológiában az imágó a kifejlett ivarérett szárnyas rovar neve. A Kék imágó pedig egy telefonos applikáció neve, mely a könyv főszereplőjének, a 13 éves Hannának a telefonján jelenik meg rejtélyes módon. Az app mindenféle természettudományos feladattal látja el a nagylányt, akit teljesen felcsigáz a rejtvény, és bevonzza a természetjárás, a környékbeli túraösvények érdekes állat és növényvilága.

Az interaktív természettudományos foglalkozáson részt vettek a tatai Fazekas Utcai Általános Iskola 5-6. osztályosai is. Az érdeklődő diákok játszva tanultak a hexapodákról, pocsolyalakókról és a védett növények és állatok eszmei értékéről. Megtanulták, hogy a tiszavirág bizony rovar, nem virág, hogy a póktojásokat kokonnak nevezik, hogy a nünüke a hólyaghúzók családjába tartozó bogárnem. A mozgásos, ismereteket bővítő játékos feladatokat nagyon élvezték a gyerekek, sokszor rácsodálkoztak egy-egy új ismeretre.