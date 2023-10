Elkezdték Tatán, a Kocsi utca felújítását. Korábban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. arról tájékoztatta a Kemma.hu-t, hogy a Kocsi úton burkolatjavítást fognak végezni összesen 300 méter hosszban egy réteg aszfalt burkolat beépítésével. Bár a társaság azt ígérte, hogy a munkálatok október 16. és 20. között zajlanak, úgy látszik kicsit megcsúsztak a kezdéssel. Végül október 24.-én, kedden indult el a munka: részleges korlátozás mellett a meglévő aszfalt marását, majd az aszfaltozási munkákat végzik el.

Mint arról korábban beszámoltunk: rekordidő alatt készült el a munka. Először október 17.-én, kedden zárták le a Bacsó Béla utat a körforgalommal összekötő utcát, amikor elkezdték a burkolat maratását. Szerdán pedig az aszfaltozással folytatódtak a munkálatok. Erre a két napra le is zárták az utcát, az autósokat pedig terelőútra irányították, ami a reggeli és a délutáni csúcsban hosszú dugót okozott.

Talán ennek is köszönhető, hogy a tervezett befejezéshez képest korábban végeztek a munkával a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkásai. Akkor a cég elmondta, hogy a sok panasz és a rossz állapotú burkolat miatt volt indokolt a tatai egyirányú utca újra aszfaltozása. A témában megjelenti cikkeinkre rengeteg hozzászólás érkezett. Legtöbben tippeket adtak ahhoz, hogy Tatán mely utcákat kellene felújítani legközelebb. A legtöbben a Várkanyart és a József Attila utcát írták, de sok voksot kapott a Sport utca, a Fényes fasor is. Illetve a Somogyi Béla utca és az Új út egy részét is szívesen látnák felújítva olvasóink. A tisztánlátás érdekében megkérdeztük arról is a társaságot, hogy mely utak is tartoznak hozzájuk. Vagyis mely utak felújítása miatt kell náluk panaszt tenni. Válaszukból kiderült, hogy a városba be, illetve kivezető utakat kezeli az állami cég.