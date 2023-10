Mint ismert, a második világháború utolsó éveiben hosszú hónapokon keresztül Magyarországon húzódott a frontvonal, az egymással szemben álló felek pedig légi és tüzérségi támogatással igyekeztek még nagyobb sikereket elérni. A harcok során rengeteg robbanótestet is bevetettek és ennek köszönhető, hogy évtizedekkel később is előkerülnek még fel nem robbant példányok a földből, vagy éppen a Dunából.

Utóbbira volt példa a közelmúltban Esztergomnál is, ahol Dávid Balázs gátőr bukkant rá egy fémdarabra az éppen szárazon lévő mederszakaszon. Mivel sejtette, hogy robbanótestről lehet szó – és tudta azt is, hogy az alacsony vízállás miatt sokan sétálnak a vízparton –, így tárcsázta a 112-es segélyhívót, a kiérkező rendőrök pedig értesítették a tűzszerészeket is.