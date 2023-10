A gyors ellenőrzés után el is kezdődhetett az előadás, ezzel a bájos jelenettel kellően megalapozva a jókedvet és felcsigázva a gyerekek érdeklődését.

A kutyás mentő elmondta, hogy fontos megtanítani a kedvencünknek már az elején, hogy ki a főnök, ki van kiért. Hiszen például vannak olyan helyzetek, hogy a kutyát el kell tudni hívni, ha szalad egy macska után. Ha nem ragaszkodik a gazdához, nincs neki megtanítva, hogy folyamatosan figyelje a jeleket, akkor el fog szaladni és nem jön vissza. Ráadásul, a hátra néz és látja, hogy a gazdája is fut utána akkor elkönyveli, hogy minden rendben, jó irányba megy. Ráadásul, ha visszamegy később a gazdájához még le is szidják, amiből ő csak azt érti, hogy visszament és megbüntették, így legközelebb még kevésbé akar visszamenni.

– Úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, hogy kis kortól kezdve kialakítsuk a kutyában a gazda iránti ragaszkodást. Hogy ne távolodjon el egy bizonyos távolságnál messzebb és folyamatosan keresse a gazdája tekintetét, és figyeljen a jelekre, kézmozdulatokra, füttyszóra – magyarázta a szakember, aki szerint szeretettel kell tanítani, jutalmazni.