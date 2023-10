– Az egyesület tagjai már korábban is részt vettek különböző rendezvények szervezésében a településen, majd tavaly október 6-án a szépkorúak napjának megszervezésére mintegy 50-en gyűltünk össze a helyi könyvtárban, innen számítjuk a működésünket. A szépkorúak napját egy hét alatt szerveztük meg, majd elkezdtünk készülődni az adventre. Elkészítettük a betlehemet, gyermekműsort állítottunk össze, emellett tartottunk adventi vásárt is, ahol az általunk készített kézműves termékeket árultuk. A befolyó összegből varrattunk táncruhákat a későbbi fellépéseinkre. Három falubeli asszony varrta a ruhákat, végül 16 darab készült el – sorolta Sasvári Mária.

Az idei programokról Palakovits Éva, a csoport tagja számolt be.

– Húsvétkor tartottunk állatsimogatót, valamint szerveztünk fészekkeresést és tojásgurítást is. Majáliskor májusfát állítottunk, a tánc alkalmával pedig már az új ruhákat viseltük. Pünkösdvasárnap a kömlődi rendezvénytéren gyermeknapot szerveztünk többek között gyermekműsorokkal, tánccal és lángossütéssel, de egy elektromos autót is ki lehetett próbálni. Ezt követte még aznap a májfadöntés. Segítettünk az önkormányzat által szervezett nyári tábor lebonyolításában is. Elvállaltuk a falunapi főzést, ahol Ténai Kálmán séf vezetésével tízféle menüt készítettünk. A táncosaink a falunapon is felléptek. A szüreti felvonulásra 11 lovaskocsit gyűjtöttünk össze, emellett a helyiek részvételével motoros felvonulást is szerveztünk – fogalmazott.