Kovács Barna testnevelő lapunknak elmondta, az alsó tagozatosok iskolakörrel kezdték a napot, míg a felsősök a hagyományos duatlonon vettek részt. Az ötödik-hatodik osztályosoknak egy iskolakört kellett futniuk, majd biciklin a körülbelül négy kilométeres falukört tették meg. Végül még egy pályakör is várt rájuk az intézmény udvarán. A hetedik-nyolcadikosok mindennek a dupláját tették meg.

Az Acél Nyilak Darts Sportegyesület tagjai jóvoltából dartsozni is lehetett, de nagy sikert aratott a parasztolimpia is, ahol a feladatok között szerepelt gumicsizma rúgás, terménykeresés és petrencerúddal futás. Az alsósokat ügyességi feladatok, például célbadobás, zsákban futás és akadálypálya is várta. Délután focizni is volt lehetőség. Az eredményhirdetés után sportdiszkóval zárták a napot.