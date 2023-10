Találkozási pont

Az átadón Babos Luca is közreműködött, aki népdalcsokrot énekelt. Ezt követően Sugár Tamás lelkész megáldotta, Milus Ferenc plébános pedig megszentelte az új hidat. Az eseményen Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, kormánybiztos is részt vett, aki beszédet is mondott, valamint gratulált a fejlesztéshez. Az önkormányzat emellett megköszönte a képviselők támogatását a fejlesztés megvalósításában. Kiderült az is, az átkelő nem csupán népszerű közlekedési útvonal, hanem találkozási pont is lett, a fiatalok szívesen találkoznak egymással ezen a helyszínen.