Kiss Judit Ágnes József Attila-díjas írónő volt a vendég október elején, hétfőn, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Országos Könyvtári Napok nyitónapján.

A program két részből állt: először a József Attila Általános Iskola és a Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola első osztályosai vettek részt egy interaktív foglalkozáson. Az írónő a Babaróka sorozatból olvasott fel egy rövid, tanulságos történetet a gyerekeknek. A Babaróka-mesék nem egy mesebeli család mindennapjairól szólnak. Ezekben a kötetekben valódi konfliktusok vannak, amikre a szülők és a gyerekek sem mindig a legmegfelelőbb módon reagálnak, valódi nehézségek, amiket közösen old meg a család.

Később, az „Így írnak Ők…” könyvtári sorozat vendége volt Kiss Judit Ágnes - aki egyébként boszorkánynak, illetve bűbájosnak vallja magát - Molnár Tímea a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár munkatársa beszélgetett.

Az írónő elmondása szerint évezredeken át a boszorkányok őrizték mindazt, amilyen egy nő valójában. Ez a tudás anyáról lányra szállt át. Elmondta azt is, hogy a boszorkányság lényegi mondanivalója tárul elénk a könyv lapjain. Szerinte a receptek – melyek gyógyítanak betegséget, terméketlenséget, fájdalmat, és még sok mindenre alkalmazhatók – hihetetlenül valóságosak.

– Ha boszorkány vagy, tudnod kell, hogy mindennek, amit a látható világban teszel, valami lenyomata, árnyéka, visszfénye megjelenik a láthatatlan világban – fogalmazta meg Kiss Judit Ágnes, majd hozzátette azt is, hogy ennek ellenkezője is igaz. – Mindennek, ami a láthatatlan világban történik, megvan az eredménye, a következménye a láthatóban. Minden hétköznapi tettünk része a szellemi világnak is. Minden mágia – mondta az írónő, aki szerint nincs külön fekete vagy fehér. A kettő elválaszthatatlan egymástól.