A Székesfehérvár–Komárom vonalon a pótlóbuszok közlekedésével kapcsolatban nem jeleztek fennakadást. Néhány esetben fordult elő a tervezettnél 20-30 perccel hosszabb menetidő.

Az érintett állomásokon, megállóhelyeken ma reggeltől az első ütemhez képest emelt létszámmal, több tucatnyi munkatársunk és a diákmunkások felkészülten segítik az utasainkat, útbaigazítják őket és készséggel válaszolnak a kérdéseikre. A forgalmasabb helyszínek közül Tatabányán, Biatorbágyon és az Etele téren összesen mintegy 30 munkavállalónk segíti az utastájékoztatást és a forgalomszervezést. Lehetőleg még beszállás előtt és a vonatokon is tájékoztatnak mindenkit a továbbutazás módjáról. Ezenkívül irányítótáblák, térképes tájékoztató anyagok is útba igazítják az utazóközönséget.

A teljes vasúti forgalomszüneteléssel járó vágányzár kezdeténél óhatatlanul előfordulnak fennakadások. Ezeket az átmeneti forgalmi rend folyamatos monitorozásával és finomhangolásával igyekeznek kiküszöbölni.

A MÁV-VOLÁN-csoport továbbra is arra kéri utasait, hogy ne megszokásból utazzanak. A győri fővonalat érintő utazás előtt tájékozódjanak a közlekedési vállalat hivatalos felületein, ahol a legfrissebb híreket és információkat is megtalálják. Az utasok az akár okostelefonon is elérhető weboldalon minden lényeges tájékoztatást megkapnak a menetrendmódosításról, a pótlóbuszok közlekedéséről.