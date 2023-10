A tatai Vaszary János Általános Iskolában ezúttal a 7. és a 8. osztályosok előadásában keltek életre az 56-os forradalom eseményei. Az ünnepség elején az iskola igazgatója, Varga Edit köszöntötte a diákokat és a tanárokat.

A nemzeti összetartozás és a nemzeti érzés a legnagyobb összetartó erő, amit ápolnunk kell

– emelte ki beszédében az intézmény vezetője.

A műsort Németh Linda és Farkasné Varga Krisztina magyartanárok szervezték, de most is a gyerekek bevonásával készítették el a forgatókönyvet és a koreográfiát. Németh Linda elmondta, hogy a két végzős évfolyam már elég nagy ahhoz, hogy megértsék a történtek fontosságát és a tanultak alapján már a történeti hátterük is megvan hozzá.

Az idei megemlékezésen a gyerekek szemszögéből mutatták meg a diákok, hogyan zajlott a forradalom: az elején a korabeli iskolában beszélgettek az utcán történtekről, hogy mit érzékeltek, fogtak fel, hogyan élték meg a forradalmi napokat. Arról beszélgettek, hogy nem lehet már félelemben élni, attól rettegni folyton, hogy elviszik a szüleiket a nagy fekete autóval.

Többen ki is szöktek otthonról, csatlakozni akartak a tüntetőkhöz a Bem szobornál. Szappannal és zsírral akarták felmosni a földet, hogy csusszannak a tankok. És még a közeledő hatalmas harckocsik és a fegyveres katonák sem ijesztették el őket. De végül a túlerő legyőzte őket is: egyikük családjával elmenekült az országból, egy másik fiút pedig elkapták az oroszok.