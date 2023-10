A Plüss Kommandó közösségi oldalán számoltak be arról, hogy egy kis tatabányai pici hős az anyaméhből kikerülve a rideg inkubátorban találta magát. Minden vágya, hogy édesanyja közelségét újra érezhesse, vagy legalább egy pihe-puha környezetet. Neki és a koraszülött osztály többi lakójának különleges segítségre és speciális ellátásra van szükségük.

A nonprofit szervezet ezért szeretne többek között babatakarót, szülészeti kiemelő kendőt adományozni, illetve babafészek csomagokat is, melyek körül ölelik a pár száz grammos testeket, és segítik a fejlődésüket is. Ehhez azonban még több, mint 1,5 millió forint hiányzik. Mint írták: minden, a legapróbb támogatással is az ápolásukhoz, korszerű ellátásukhoz járulhatnak hozzá. Adományozni lehet telefonhívással, SMS-el, vagy akár utalással is.