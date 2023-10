Válaszolt a Magyar Közút Nonprofit Zrt., hogy miért volt szükség Tatán az Almási utca felújítására. Mint írták: az 1-es főút Almási úti szakasza egy sűrűn beépített, egyirányú forgalmú utca, ahol sajnos a korábban átépítéssel nem érintett, egy sávra szűkülő szakaszon folyamatosan kialakuló burkolathibák miatt a nagymértékű nehéztehergépjármű forgalom a környező lakosok nyugalmát zavaró zajterhelést okozott.

– Társaságunkhoz sorra érkeztek lakossági megkeresések. Kollégáink a kérdéses útszakaszon csak a forgalom kizárásával tudnak érdemi burkolatjavítási tevékenységet végezni. Az útszakasz a nagy átmenő forgalmon túl közösségi közlekedési útvonal is egyben, tehát a buszjáratok útvonalát is érinti a beavatkozás, melyet saját forrásból, saját teljesítésben végez társaságunk – írta válaszban Pécsi Norbert Sándor, a cég kommunikációs osztályvezetője. Hozzátette: a környező burkolatok állapota indokolttá tette, hogy a forgalom ilyen mértékű zavarása alatt a következő évekre is időtálló megoldásként a teljes rossz állapotú burkolatszakaszt felújítsuk.