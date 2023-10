Szabó-Takács Edit, a dunaalmási önkormányzat munkatársától megtudtuk, hogy nagy sikere volt a rendezvénynek, amin mintegy százötvenen vettek részt. De nemcsak az támogathatta a belépőjegyek árával az egyesületeket, akik a mulatságra is elmentek. Bárkinek lehetősége volt támogató jegyet vásárolni, amivel hozzájárulhatott az este sikeréhez. De a helyi cégek és szervezetek pedig a tombolára felajánlott ajándékokkal segítették a jótékonysági bált. Ezen kívül tortalicitet is tartottak, a helyi asszonyok keze munkáját dicséri finomságok mind elkeltek, és természetesen el is fogytak az este. A befolyt összegek szintén az egyesületekhez kerültek.

A jó hangulatról a Ströcker Melody gondoskodott, sok párt csalva a táncparkettre. Az este folyamán a két település polgármestere köszöntötte a vendégeket és az egyesületeket. Mint mondták: ezzel a jótékonysági bállal szerették volna megköszönni az egyesületek segítségét. Majd átadtak egy-egy emlékplakettet és ajándékcsomagot Őz Zoltánnak, a Neszmélyi Polgárőr Egyesületet vezetőjének, illetve Kiss Ákosnak a Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőjének.