Agyba-főbe verték gyerekeiket éveken át: most az esztergomi bíróságon felelnek bűntettükért. Előkészítő ülést tartanak annak a férfinak és nőnek az ügyében, akik éveken át brutálisan bántalmazták gyermekeiket. A kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt indult ügyben október 16-án, hétfőn tartanak előkészítő ülést az Esztergomi Járásbíróságon.

Fogadd örökbe virtuálisan a szomódi meglőtt kisrókát, hogy végre teljes életet élhessen. A kölyköt állatbarátok találták meg Szomódon az út szélén. A Rókales Alapítvány vette magához.

Oroszlányban tartották az első szalagavatót: fotókon a Hamvas végzőseinek nagy napja. Vármegyénkben elsőként az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium diákjainak ünneplőjére tűztek szalagot az osztályfőnökök. Hogy miért lett példamutató a bányászváros intézménye a szombati szervezéssel, arról Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató beszélt portálunknak.

Országos elismerést zsebelt be a tatai grafikus: 4 tablója is bekerült a neves fesztiválra. A fiatal édesanya rajzait már számtalan kiállításon láthattuk, de több gyerekkönyv illusztrációit is ő eleveníti meg.

Így próbál erőt mutatni a koalíciós szövetségeseknek Karácsony Gergely. A Magyar Nemzet cikke szerint Budapest főpolgármestere hivatalosan is a szélsőséges civilekkel van.

A rendőrök is csak néztek: 34 szabálysértést követett el menekülés közben az autós (videó). 265 büntetőpontot gyűjtött az akciójával.