Frissült a toplista: tatabányai és esztergomi bűnözőket keresnek Európa-szerte

A rendőrség országos listáján több Komárom-Esztergom vármegyei bűnöző is szerepel. Esztergomi és tatabányai születésűek is vannak közöttük, de olyan is, akikre itt adtak ki körözést.

Videón a hajmeresztő besorolás a 117-esen: majdnem Suzukit, Opelt tarolt a kamion

Csak a kamionos gyors reakciójának volt köszönhető, hogy Esztergom és Tát között egy figyelmetlen besorolás nem okozott szörnyű balesetet.

Országos gyakorlat Esztergomban: hidat, utakat zárnak le, erre készüljön mindenki

Nagyszabású gyakorlatozás miatt Esztergomban október 12-én nagy lezárásokra kell számítani. Mondjuk és mutatjuk, hogy mi vár az esztergomiakra.

Hamilton nyomdokaiban: kipróbáltuk a Forma 1-es biztonsági autót a Hungaroringen

A Hungaroring a száguldó cirkusz egyik helyszíne, olyan kultikus versenypálya, mely minden férfiember bakancslistáján szerepel. A versenyzők az egyik legnehezebb pályának tartják. Ezt én is megtapasztalhattam egy a DRX Sport részéről ajándékba kapott élményvezetéssel.