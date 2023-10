Vasárnapi podcastünkben elárultuk, mi a közös a legendás Titanicban és a Bánhidai Erőműben Az erőmű építéséről, történetéről, és a mellette kialakított lakótelepről a Képes történelem című sorozat legújabb epizódjában beszélgetett Sugár Gabriella újságíró Dallos István fotóművésszel, helytörténésszel.

Beszámoltunk arról is, hogy kivonul a Telekom a tatai, naszályi háztartásokból. A napokban érkezett meg az ügyfelekhez a Telekom levele, miszerint a két településen mostantól a ViDaNet veszi át a szolgáltatásaikat. Sorba vettük a legfontosabb változásokat.

A korábbi tatabányai kedvenc, Sipos Adrián csapata tovább menetel a Bundesligában – erről is írtunk. A legutóbbi két győzelemhez a válogatott védőspecialista is hozzájárult két-két találattal. Fotókat, videót is hoztunk.

Elmeséltük Wierl Sándor történetét, aki 50 év után köszön el a kétágú létrától. A nyergesi iparos fél évszazada ugyanazon családi vállalkozás szakembereként dolgozik, de már a nyugdíjas éveire készül.