Az Állatok világnapja alkalmából a bakonysárkányi alsósok a felsődobosi DoriNita Családi Farmra látogattak. A kecskék, lovak, szarvasmarhák, juhok és baromfik mellett még a két híres kenguruval, Jill-lel és Tysonnal is találkoztak. Mint ahogyan az az intézmény hivatalos közösségi oldalán is olvasható, a gyerekek alaposan szemügyre vették az állatokat, a szelídebb példányokat még meg is simogatták. Kiemelték, hogy a legnagyobb dicséret a negyedik osztályosoknak jár, ugyanis ők gyalog tették meg az iskolától a farmig vezető oda- és visszautat.