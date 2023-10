E-busz 40 perce

A Komáromban e-buszgyárat működtető kínai óriáscég autógyárat is hozna Magyarországra

A hazai akkumulátorgyártásba való kínai nagyberuházásokhoz is kapcsolódna egy elektromos autókat készítő kínai autógyár érkezése. A BYD (Build Your Dreams) több európai országban is nézelődik, Magyarország is ott van a jelöltek között – írja a G7.hu gazdasági hírportál.

A BYD a konnektorról tölthető, tisztán elektromos és plug-in hibrid autók egyik legnagyobb gyártója. Főleg az olcsóbb, népautó-kategóriákban erősek; a gyártási láncuk elképesztően hatékony, szinte a teljes vertikumot házon belülre vitték a lítiumbányászattól a mikrocsip-, akku- és autógyártásig. Magyarországon már több üzemük működik: Komáromban e-buszgyáruk van, Fóton most építenek akkumulátor-összeszerelő üzemet, Pátyon pedig Huawei telefonokat gyárt az egyik leányvállalatuk. Az ázsiai cég európai megjelenését azonban megnehezítheti, hogy az olcsó kínai e-autóktól tartó Európai Bizottság szeptemberben francia kezdeményezésre vizsgálatot indított a dömpingárakkal vádolt kínai exportőrök ellen. Ennek a vége büntetővámok bevezetése lehet. A kínai gyártók ennek a kivédése miatt is érdekeltek abban, hogy a gyártást Európába hozzák. Nem véletlen tehát, hogy Magyarország több, európai gyártást tervező kínai autógyár horizontján is ott van. A BYD akár két európai gyár építésében is gondolkodik. Tavasszal ugyanis a Financial Times értesülése szerint öt lehetséges helyszínnel számolt: Német-, Francia-, Spanyol- és Lengyelország mellett Magyarországgal. A döntés még idén megszülethet, a cél, hogy a gyártás már 2025-ben elinduljon – olvasható a G7.hu-n.

