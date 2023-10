Az idei tanév egyik kiemelt eseménye volt a pályaorientációs nap. A 7. évfolyamos diákok idén a BAV Bányászati Acélszerkezet Vállalkozás Kft.-nél jártak. A jó hangulatú üzembejárás során megismerkedtek a tanítványok a biztonsági előírásokkal, az üzem területén folyó munkával. Közelről vizsgálhatták meg a különböző gépeket, s munkafolyamatokat Szabó János vezetésével.

Az ismerkedés után a gyerekeket megvendégelte a cég, s még ők eszegettek, egy jó hangulatú vetélkedőn is részt vehettek, a délelőtt hallottak segítségével adhattak számot arról, mennyire figyeltek. A pályaorientációs nap nagy sikerrel zárult, s hasznos is volt, hiszen az évfolyamból többen is kedvet kaptak ahhoz, hogy a megismert szakmák felé orientálódva tanuljanak tovább.