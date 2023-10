A Bolcsek család története képekben



Családi fotókkal folytatta a beszélgetést Sugár Gabriellával. Bolcsek Ernő főbányamester egy ifjúkori képe, amely 1910 körül készülhetett indította el e család történetét. A második fotón már feleségével, Szkhadányi Juliannával látható, s bizonyára 1910.09.10-e után készült, a fiatalok ekkor házasodtak össze. A harmadik fotón a Bolcsek család, ahol középen ül a főbányamester anyósa, mögötte lánya, Ilona, felesége áll. Testvérét, Bolcsek Istvánt is megismerhetjük, aki a X. akna írnoka volt.

Bolcsek Ernőről egy időskori fotó is látszik, nyugdíjasként ül háza kertjében, s mellén a kitüntetések láthatóak. A háza is látszik az egyik képen, amely a VII. Telepen állt.

Pillanatokat nézhetünk a család életéből. A Bolcsek család egy majálisát láthatjuk, ahol a háttérben a harmonika is megjelenik. Ótelepen volt a levente gyakorlópálya. Egy 1939-es fotón látszik egy pillanat a leventékről. Az utolsó képen a X-es akna focicsapata látszik.