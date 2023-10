Tata közösségi oldalán számoltak be arról, hogy 90. születésnapja alkalmából köszöntötte a tatai Tevesz Istvánnét, vagyis Marika nénit Michl József polgármester.

Tevesz Istvánné Csongrádban, Mindszenten született. 1956-ban költözött Tatára, itt vállaltak ugyanis munkát. Férje az akkori halgazdaságban, Marika néni pedig a szőnyeggyárban kezdett dolgozni, majd 1969-ben került a Városházára, ahonnan végül nyugdíjba vonult. Férjével életük során mindig sokat dolgoztak, állatokat neveltek, szőlőt és kertet műveltek, minden szabadidejüket saját gazdaságukban töltötték. Egy fiuk, és két unokájuk született.

Marika néni a munka mellett számos más feladatot is vállalt élete során, sokáig volt aktív tagja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tatai csoportjának, 1969 és 2021 között pedig énekelt az Egressy kórusban, a művészeti közösségnek a férje is tagja volt, fiuk jelenleg is ott énekel. Bár manapság már visszavonultan él, Marika néni ma is aktív, mosolygós, derűs személyiség.