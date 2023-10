A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint október 9-én 20 óra 30 perc magasságában erős földrengés rázta meg Szlovákiát. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közösségi oldalán arról ír, hogy 5.2-es magnitúdójú földrengés pattant ki északkeletre. Kezdeti becslések szerint 10 kilométeres mélységben.

A földrengést a hazai lakosság is érezte, a legtöbb bejelentés eddig Miskolcról érkezett, de jelezték Vásárosnaményból, Hajdúnánásról, Sárospatakról is. A földrengést nem csak hazánkban, Lengyelországban, és Ukrajnában is érezni lehetett.

Megyénkhez közeli Csókakői szeizmogram is rögzítette a szlovákiai rengést.