Póninak becézi

Wierl Sándor elmondta azt is, hogy napjainkban a szobafestők többségének már szinte természetes módon, egyáltalán nem új feladatként, többnyire meg kell oldaniuk például a glettelést és a falak csiszolását is. Ez már egy más világ. Sok új technikai eszköz segíti napjainkban a szakemberek munkáját. Például a teleszkópos nyél és a nem fröcsögő teddy bear henger is. A kétágú létra örök munkatársa maradt, szimbólummá lett. A szakember tanuló éveinek első heteit felidézve elmondta, hogy alapfeladat volt begyakorolni a létrán előre, hátra, jobbra, balra biztonságosan gyalogolni, egy-egy eldőléskor a lehetőség szerint jól esni. Napjainkban a régi 5-ös, 270 centi magas helyett, a barátja egy kisebb, 4-es méretű, amelyet Póninak becéz. Hobbija a kertészkedés, a szőlője művelése, nagyon szívesen jár ki a pincéjébe. Tervei szerint egy idei dátum egészen biztos fontos az életében. Miután erre megadja neki a jogszabály a lehetőséget, hatvanötödik születésnapján, december 20-án nyugdíjba vonul. Mint mondta találkozásunk végén: Ennyi volt.