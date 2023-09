Elmondása szerint a legtöbb vásárló készpénzes, ritkán fordul elő, hogy hitelre vennének nála járművet. A felhozatal igen változatos, az olcsóbbaktól kezdve a 4-5-6 millió forintos járművek és a magasabb kategóriájú autók is mind arra várnak, hogy elvigyék őket, de az emberek többsége jelenleg a szűkösebb anyagi lehetőségek miatt inkább a pár-százezres példányokat keresik.

Nyáron sem csökkent az adásvételek száma

Az MTI a JóAutók.hu-ra hivatkozva megírta, hogy az idei esztendő első hét hónapjának forgalma 3,7 százalékkal maradt el a tavalyi szinttől. Míg 2023 első hét hónapjában 477 ezer, addig 2022 januárjától júliusig 495 ezer400 darab jármű cserélt gazdát, és érdekesség, hogy az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 62 ezer darab volt, ami 22,3 százalékkal elmarad az egy évvel korábbi 79 800-as darabszámtól. A közleményben Halász Bertalan, a cég vezérigazgatója említi, hogy az átírások számának havi 70 ezer körüli értéke azt jelzi, hogy az adásvételek száma a nyári szabadságok idején sem csökkent. A piac további élénkülését nehezíti, hogy anyagi okok miatt a lakosság egy része kiesett a potenciális vásárlók köréből.

Bereczki Gábor azt is tapasztalja, hogy a vásárlók igényei is átalakulnak. Sokan most nem terveznek nagyobb utazásokat, így jellemzően azért vesznek kocsikat, hogy a bevásárláshoz, munkába járáshoz meglegyen számukra a megbízható jármű.

– A használt autók árai már nem mennek feljebb, sőt, egyes, drágább modellek esetében már csökkenés is megfigyelhető. Értelemszerűen a 100 ezer forint és 2 millió forint árfekvésű kocsik esetében a stagnálás a jellemző, tartják az értéküket, de a korábban mondjuk 15 millió forintért kínált járművek már pár millió forinttal olcsóbban is elkelhetnek – magyarázta.

Az autós portál szerint a piacon a két leggyakoribb márka az Opel és a Volkswagen, majd a Suzuki, a Ford és a BMW következik. Bereczki Gábor szintén ugyanezt tapasztalja, lényegében ezen típusok iránt a legélénkebb a kereslet. Ugyanakkor tény az is, hogy sokan csak addig tekintenek értékként egy olcsó, régebbi modellre, amíg rendelkezik érvényes műszaki vizsgával, ráadásul a javítási költségek még egy öreg Suzuki esetében is magasak.

A tatabányai kereskedő optimistán tekint a jövőbe és úgy véli, hogy fokozatosan magunk mögött hagyjuk a nehéz időszakot és a piac, ha csak lassan is, de magára talál.